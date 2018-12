Styret i Helse Bergen refsar sjukehussjefen på Haukeland

innenriks

Eit samla styre gir sjukehussjef Eivind Hansen kritikk, skriv Bergens Tidende, men han seier han ikkje vil gå av.

Dødsfallet ved akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus i oktober stod onsdag på dagsordenen til styret i Helse Bergen.

Ein 43 år gammal mann kom til sjukehuset med symptom på hjarteproblem. Han vart plassert på eit rom åleine i påvente av legeundersøking, som skulle vore gjort innan 15 minutt. Halvannan time seinare vart han funnen død. Bergens Tidende skriv at mannen hadde prøvd å slå alarm, men ingen kom for å sjekke – og etter 44 minutt vart alarmen slått av.

Fredag leverte fylkeslegen ein tilsynsrapport som slo fast at ansvaret for svikten ligg hos sjukehusleiinga.

Signy Midtbø Riisnes, nestleiar i styret, seier hendinga får henne til å kjenne seg trist og skamfull.

– Det skal ikkje vere mogleg for ein 43 år gammal mann å døy åleine på eit rom i akuttmottaket på eit sjukehus, seier ho.

Eivind Hansen sjølv seier styret har grunnlag for å kritisere, men vil ikkje vurdere stillinga si. Han peikar på at styret samtidig seier at sjukehuset har god leiing og god organisering.

– Eg vil ikkje gå av på grunn av denne kritikken, men eg tek ansvar. Det gjer eg ved å sørgje for at organisasjonen tek steget vidare.

Hansen seier leiinga lenge hadde jobba for å løyse problema på akuttmottaket då dødsfallet skjedde. Sjukehuset vil no bruke 20 millionar kroner på å betre bemanninga både blant legar og sjukepleiarar. Det er dessutan sett i gang arbeid med ein handlingsplan.

Fylkeslegen har anbefalt politiet å etterforske dødsfallet.

