Pasientskadeerstatninga kritiserer livmorhalskreft-behandling

Kvinnene har fått erstatning fordi NPE meiner dei ikkje har fått den oppfølginga dei hadde krav på.

– Desse kvinnene har ikkje fått den oppfølginga dei skulle hatt, og det fekk alvorlege konsekvensar for dei. Vi meiner at alle desse 66 kvinnene mest sannsynleg kunne ha unngått å få kreft viss prøvane hadde vorte følgde opp på rett måte, seier NPEs direktør Rolf Gunnar Jørstad.

NPE har gått gjennom erstatningssakene sine som omhandlar forseinka diagnose av livmorhalskreft. Sakene er frå perioden 2014 til oktober i 2018.

81 prosent av sakene gjeld feiltolking av prøvesvar eller undersøking, resten gjeld at funn ikkje er følgde opp, eller at det er ikkje teke prøvar.

I 72 prosent av sakene meiner NPE at kvinnene har ei dårlegare moglegheit for å overleve kreften fordi kreften ikkje vart oppdaga tidleg nok. To kvinner døydde etter feilen som vart gjort.

NPE har hittil utbetalt 62 millionar kroner i erstatning i desse sakene, men i mange av sakene er ikkje erstatninga ferdigberekna. Dei ventar derfor at utbetalingane vil auke.

– Vi meiner det er viktig at helsetenesta ser på kva som kan trekkast ut av eit materiale som dette, for å lære meir om kva som går gale. Det er viktig å bruke denne kunnskapen til å unngå at det skjer igjen. Helsetenesta må ha gode og sikre system som gjer at prøvane blir følgde opp, seier han.

