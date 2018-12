Mange fryktar julebaksmell i januar

innenriks

Pengane sit laust når julematen og julegåvene blir handla inn i desember. Og allereie no har bekymringar for økonomien byrja å melde seg for mange. Til saman 850.000 nordmenn fryktar at julehandelen vil gi dei dårleg råd når kvardagen innhentar dei i januar, viser ei undersøking Respons har utført for Sparebank 1.

– Det blir ein knalltøff start på 2019 for dei som ikkje held igjen no i desember. Særleg utfordrande blir det om dei allereie har ein pressa privatøkonomi, seier forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

24 prosent av kvinnene og 18 prosent av mennene fryktar konsekvensane av julehandelen.

Totalt kjem vi til å julehandle for 58,5 milliardar kroner i desember, noko som svarar til 11.040 kroner per person, ifølgje tal frå Virke.

Gundersen oppfordrar alle som bekymrar seg for økonomien, til å tilpasse forbruket til eiga lommebok og setje av nok pengar til dei rekningane som alltid dukkar opp i januar.

– Med litt planlegging og fornuftig julehandel rekk pengane lenger. Då unngår du ein økonomisk blåmåndag i januar, seier han.

