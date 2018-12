Jan Tore Sanner (H) vil ha Human Rights Service ut av budsjettet sitt

innenriks

– Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for innvandringspolitikken. Vurderinga vår er at det er meir naturleg at HRS framover får støtte over budsjetta deira, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til Stortinget.

– I revidert nasjonalbudsjett for 2019 vil regjeringa derfor foreslå at tilskotet til HRS vert overført til Justis- og beredskapsdepartementets budsjett, held han fram.

Løyvinga til HRS har skapt ein god del hovudbry for regjeringa i haust. I det opphavlege forslaget til statsbudsjett for 2019, var støtta til den innvandringskritiske organisasjonen fjerna i Kunnskapsdepartementets budsjett. Framstegspartiet reagerte kraftig, og finansminister Siv Jensen gjorde det klart at støtta ville komme på plass i forhandlingane på Stortinget.

I Venstre var det likevel motstand mot å sikre HRS og finanspolitisk talsmann Abid Raja sa at stortingsgruppa til partiet samrøystes var imot å reversere. Støtta til HRS var tema i samband med Venstre-leiar Trine Skei Grandes utfall mot Raja i ein telefonsamtale med Høgres Henrik Asheim – som Raja sjølv overhøyrde.

