innenriks

Politiet melde at brannen var sløkt og at det var kontroll på staden like før klokka 12.

Tilhøvet vil bli etterforska for å få kartlagt årsaka til hendinga, skriv politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Brannen oppstod i eit teknisk rom ved industrianlegget på Nordmøre onsdag formiddag. Alle tilsette vart evakuerte, og drifta vart stansa.

Equinor eig 82 prosent av fabrikken.