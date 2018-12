Venstre har fått klarsignal til å starte regjeringsforhandlingar

innenriks

– Vi hadde ein runde i stortingsgruppa måndag, og har fått alle dei fullmakter vi treng for å gå i forhandlingar med sikte på utviding av regjeringa, seier parlamentarisk leiar Terje Breivik til TV 2.

Framstegspartiet har innkalla til landsstyremøte tysdag kveld om sonderinga mellom regjeringspartia og KrF. Partileiar Siv Jensen vil vere tilgjengeleg for pressa i etterkant av møtet. Det er venta at også Frp konkluderer med at dei startar forhandlingar etter nyttår.

Ifølgje TV 2 har KrF si avklaring onsdag.

Det er ikkje kjent nøyaktig kvar og når sjølve regjeringsforhandlingane startar.

