Regjeringa: Mulla Krekar kan reise til Italia

– Utlendingsdirektoratet har etter instruks frå Justis- og beredskapsdepartementet treft vedtak om at Najumuddin Faraj Ahmad, betre kjent som mulla Krekar, får reisedokument for å møte i retten i Italia, skriv Justis- og beredskapsdepartementet i ei pressemelding.

Fleire tilhøve har gjort det vanskeleg for Krekar å reise til Italia. Han er utvist på grunn av rikets sikkerheit og i tillegg pålagt reiserestriksjonar fordi han er oppført på FNs terrorliste.

– Vedtaket inneber at Krekar vil bli følgt av norsk politi til og frå Italia i samband med rettssaka, og at han vil få utskrive eit reisedokument i samband med dette. Verken utvisingsvedtaket eller reiserestriksjonane er til hinder for at han skal kunne møte for retten i Italia på denne måten, skriv departementet.