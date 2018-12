Pilotar og kabintilsette i Widerøe skal kursast om menneskehandel

innenriks

Frå før har 160 av bakkemannskapet på Gardermoen vorte kursa i dette. Andre flyselskap har ikkje fått tilsvarande kurs, skriv Dagens Næringsliv.

Kripos opplyser til avisa at det ikkje er avdekt tilfelle av trafficking på fly som har komme til Noreg, men at det ikkje kan sjåast bort frå at det skjer.

– Dei aller fleste har dei beste intensjonane med flyreiser. Samtidig veit vi at det ikkje alltid er tilfellet, seier informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

Widerøe har flest innanlandsflygingar, men flyr òg til Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia.

