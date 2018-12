Oslo Børs vidare ned

innenriks

Det vart omsett aksjar og eigenkapitalbevis for 5,85 milliardar kroner gjennom tysdagen.

Det er oljerelaterte aksjar som dreg børsen ned. Equinor fell 1,1 prosent til 188,35 kroner etter ein omsetnad på 870 millionar kroner.

Telenor fell 1,7 prosent, og oljeserviceselskapet Subsea 7 fell 1,9 prosent. Taparen blant dei mest omsette er Aker BP som fell 3,3 prosent.

Vinnaren er XXL som stig 5,75 prosent same dag som selskapet i ei børsmelding opplyste at toppsjef Ulf Bjerknes gir seg etter elleve månader i selskapet. Selskapet opplyser vidare at XXL har vore altfor aggressive med tilbodsprisar og ikkje tilpassa seg og følgd opp prisstrategiane godt nok, særleg i Noreg.

Det andre lyspunktet er Storebrand som stig 2,3 prosent.

Også på dei viktigaste europeiske børsane var det klar nedgang tysdag. FTSE 100-indeksen i London fall 0,8 prosent, mens CAC 40 i Paris svekte seg 0,6 prosent og DAX 30 i Frankfurt 0,2 prosent.

På dei amerikanske børsane starta handelen på tysdag med ein oppgang på Dow Jones med 0,7 prosent, mens Nasdaq auka 0,5 prosent.

Nordsjøolje vart ved børsslutt torsdag omsett for 57,6 dollar fatet på spotmarknaden, mens amerikansk lettolje blir selt for 47,6 dollar fatet. Det svarar til eit fall på vel 3 prosent gjennom dagen.

