Utsetting av nye E18 skapar reaksjonar

Arbeidet med den nye vegen ut av Oslo skulle starta neste år, skriv NRK.

– Vi får ikkje pengar over statsbudsjettet, no legg vi ned all aktivitet, stadfestar prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen.

Eit nytt hovudåresystem mellom Lysaker og Asker er eit prioritert prosjekt i Nasjonal transportplan 2018–2029.

Det er sett av midlar til å setje i gang prosjektet som skal byggjast i tre etappar med bompengeinnkrevjing i etterkant i kvar etappe. Den første etappen frå Lysaker til Ramstadsletta skulle etter planen byggjast i perioden 2019 til 2024.

I slutten av førre veke fekk likevel Vegvesenets underleverandørar melding om at dei ikkje lenger kan fakturere for prosjektet frå 1. januar. Røed er bekymra for at heile prosjektet må forskyvast ut i tid.

– Prosjektet er som eit stort tankskip, og det kostar å starte opp igjen med nye folk på eit seinare tidspunkt, noterer han.

Arbeidarpartiets Tonje Brenna sit i gruppa som forhandlar fram Oslopakke 3 mellom Oslo, Akershus og staten. Ho kallar det vanvitig at Stortinget krev lokal semje om bompengar, for så å ikkje halde delen sin av avtalen.

– Lokalpolitikarane må ta belastinga for å innføre bompengar og så kjem ikkje overføringane som lova. Det er å lure bilistane, og det går faktisk ikkje an, seier ho til NRK.

