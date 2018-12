Salmar vil byggje milliardrigg med statsstøtte

innenriks

Salmar og dotterselskapet Mariculture søkte opphavleg om 16 såkalla utviklingsløyve i samband med riggprosjektet som kan gjere det mogleg med fiskeoppdrett på ope hav, skriv Dagens Næringsliv. Byggjekostnaden er anslått til halvannan milliard kroner.

I november fekk dei førebels tilsegn om åtte løyve, og prosjektet er avhengig av at desse blir tildelt. Utviklingsløyva blir delt ut til aktørar som kjem opp med banebrytande oppdrettsteknologi. Dei kan konverterast til ordinære oppdrettsløyve mot eit gebyr, og vil ifølgje avisa ha ein netto marknadsverdi på til saman 1,14 milliardar kroner. Dermed utgjer dei ei indirekte støtte på rundt 75 prosent av kostnadsoverslaget.

– Selskapa vil gå vidare i dialog med Fiskeridirektoratet om nærare vilkår og målkriterium for tildeling av åtte slike løyve, står det i ei pressemelding skrivne under av Gustav Witzøe i Salmar og Jan Vatsvåg i Mariculture.

Vatsvåg har forståing for at det skaper spørsmål når tildelingane frå staten står for såpass mykje av kostnadane. Han peiker på same tid på at resten av finansieringa framleis må bli skaffa og at det i tillegg vil koste over 300 millionar berre å fø opp fisken.

