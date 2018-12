Regjeringas ulvevedtak blir skote ned frå alle hald

innenriks

Klima- og miljødepartementet har vedteke å felle Slettås-flokken innanfor ulvesona, men verne Hobøl og Mangen. Dermed seier departementet ja til å felle 29 ulv, 3 av dei innanfor ulvesona.

Regjeringa fremjer samtidig fleire forslag for å gje landbruksstyresmaktene og kommunane større innverknad på rovdyrforvaltinga. Likevel får regjeringa krass kritikk frå alle kantar, òg frå eigne rekkjer.

– Ein vel no å sjå heilt bort frå ulveforliket som eit breitt fleirtal på Stortinget inngjekk. Vi vil med dette liggje langt over bestandsmåla, seier Frps rovdyrpolitisk talsmann Terje Halleland.

Han meiner lova må endrast om det er slik at den står i vegen for å oppfylle ulveforliket.

Senterpartiet vil be regjeringa møte i Stortinget for å gjere greie for korleis den stiller seg til bestandsmålet.

– Ein hån

Naturbrukalliansen, som består av bondeorganisasjonar, så vel som jegerar og skogeigarar, kallar det uforståeleg at regjeringa legg opp til vidare vekst av ulvebestanden, når han alt er over bestandsmålet på 4–6 ulvekull i året.

– Dette er eit slag i andletet på alle dei som hadde ei klar forventing om at ein skulle komme i gang med å regulere bestanden i tråd med Stortingets vedtak, seier leiaren til alliansen Gunnar Gundersen, som tidlegare var Høgre-representant på Stortinget.

– Uakseptabelt

Miljøorganisasjonane meiner på si side det er uakseptabelt at regjeringa no opnar for å felle ein flokk innanfor området der styresmaktene har avgjort at rovdyra skal ha lov til å etablere seg.

Verdsnaturfondets miljøpolitiske leiar, Ingrid Lomelde, påpeikar at ikkje noko ved flokken er endra sidan i fjor, då regjeringa avgjorde at han skulle få leve.

Naturvernforbundet viser til at det er felt 38 ulv til no i år.

– Denne kraftige nedskytinga av ulv i Noreg er ein trussel, ikkje berre mot ulven i Noreg, men mot heile den sørskandinaviske bestanden, seier fagleiar Arnodd Håpnes.

Samla regjering

Heile tre statsrådar – ein frå kvart regjeringsparti – møtte opp for å forklare og forsvare regjeringsvedtaket på ein pressekonferanse måndag.

– Departementet viser til at konfliktane knytt til dette reviret har vart over mange år. Slettås-reviret har vore stabilt og har hatt ei relativ høg mengd dyr i flokken over tid, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Departementet meiner den langvarige belastinga det har vore for dei som bur i nærleiken, gjer at ulven må vike for «offentlege interesser av vesentleg meining», som det heiter i Naturmangfaldlova.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) meiner det er viktig å ta ut flokken for å dempe konfliktnivået.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) var til stades på pressekonferansen i hovudsak som Høgres nestleiar – for å vise at regjeringa står saman om nok ei omstridd avgjerd i den betente ulvesaka.

Han viser til at regjeringspartia inngjekk kompromiss i ulv òg då dei vart einige om Jeløya-plattforma, og at Elvestuen har følgt dette opp på ein lojal måte.

Venstre ville ha fleire ulv

Då Elvestuen sat på Stortinget stod Venstre utanfor ulveforliket han no styrer etter. Partiet kravde då eit høgare bestandsmål, at fleire ulvar skulle få leve.

– Eg er klima- og miljøminister for Venstre i regjeringa, og eg står bak den avgjerda som er teke, seier han til NTB no.

Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulvar i løpet av lisensjakta, blant dei tre flokkar med totalt 17 dyr innanfor ulvesona – dei etablerte revira i Hobøl, Mangen og Slettås. Avgjerda om å la Hobøl- og Mangen-revira leve, betyr at kvoten blir redusert med 14 dyr.