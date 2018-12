NSB-reinhaldarar får behalde jobben med Go-Ahead

innenriks

Det kjem fram av vinnarbodet til Go-Ahead at NSB Trafikkservice skal ta seg av reinhaldet når det britiske selskapet overtek drifta av Sørlandsbanen i 2020. I NSBs anbod var derimot eit anna selskap ført opp som leverandør av reinhaldstenester, truleg fordi lønnskostnadane er lågare, skriv Klassekampen.

– Vi valde å konkurranseutsette reinhald, og denne gongen landa vi på ein annan leverandør enn NSB Trafikkservice, seier konserndirektør Arne Fosen i NSB Persontog. NSB vil ikkje seie kva for ein leverandør dei valde framfor eige dotterselskap.

Tillitsvalt Wenche Bye i NSB Trafikkservice er overraska og skuffa over at NSB ikkje valde dei. Ho er glad dei vann, og ønsker dei med vidare, men det kom ikkje heilt utan ein pris. For å vinne Go-Aheads gunst, er pensjonar og nattillegg for dei tilsette kutta, ifølgje Bye så mykje at nokon tapar inntil 70.000 kroner i året.

(©NPK)