Like stor del unge på sosialhjelp som før aktivitetsplikta kom

innenriks

Aktivitetsplikta vart innført 1. januar i 2017 og inneber at alle mottakarar av sosialhjelp under 30 år må vere i aktivitet for å ta imot støtta si. I ei spørjeundersøking blant 265 av Dei 438 kontora til nav om effektane av lova kjem det fram at kontora er generelt positive til at dei unge blir meir aktive, sjølv om lova har ført til meir byråkrati, skriv Klassekampen.

Det er likevel ingen signifikante teikn til at auka aktivitet blant dei unge sosialhjelpsmottakarar har fått fleire over i arbeidslivet: Delen har lege stabilt rundt 2,2 prosent sidan før lova kom.

Grunnen til at Nav-kontora likevel er positive, er at brukarane kjem seg ut av eit passiv tilvære og tileignar seg kompetanse.

