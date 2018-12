Hele Sp- leiinga ønsker attval

innenriks

Nestleiarane Ola Borten Moe, Anne Beathe Tvinnereim og partileiar Trygve Slagsvold Vedum gav denne veka melding til valkomiteen i Sp om at dei ønsker å halde fram.

Borten Moe tok ein sjølvpålagt pause frå vervet som nestleiar 23. april som følgje av at han var ein av ti menn på hyttetur der det ein sein nattetime vart send ein SMS med seksualisert innhald til tidlegare partileiar Liv Signe Navarsete. Snautt to veker seinare var han tilbake etter at sentralstyret kom fram til at det ikkje var mogleg å finne ut kven som sende sexmeldinga.

Borten Moe har poengtert at han ikkje sende meldinga og at han ikkje veit kven som gjorde det.

Etter pausen sa han at det ville handle om å byggje opp tillita igjen. Borten Moe har ikkje vilja seie om han var klar for å gå på ny omgang som nestleiar før han svarte ja til valkomiteen denne veka.

– Det er veldig positivt at leiinga og heile sentralstyret ønsker attval. Partiet er i ein god stim, ting går godt og målingane er hyggelege. Det er gøy at så mange vil vere med på laget, seier leiaren av valkomiteen Tove Henøen til NTB.

Lokallag og fylkeslag i Senterpartiet har frist 10. januar til å komme med innspel og forslag. Deretter køyrer valkomiteen intervjurunde med alle aktuelle kandidatar. Innstillinga til valkomiteen skal seinast leggjast fram i slutten av februar, i god tid før landsmøtet som blir halde på Hamar 21.–24. mars.

