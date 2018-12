Hauglie: Ikkje gitt at arbeidsmiljølova må bli endra

innenriks

– Det er inga openberr løysing på dette. Det er ikkje gitt at ein må endre lova. Det kan godt hende at lovverket er godt nok, men det står att å sjå. Dommen har akkurat falle, seier Hauglie til NTB.

YS- forbundet Parats leiar Vegard Einan diskuterte fredag dommen med Hauglie på kontora hennar.

– Dommen har ført til ganske kraftige utsegner frå arbeidstakarsida, noko eg legg merke til og ville høyre meir om. Derfor var det naturleg å invitere Parat til eit møte for å høyre synspunkta deira og syn på saka, seier Hauglie.

Høgsterett slo onsdag fast at morselskapet Norwegian Air Shuttle ikkje har arbeidsgivaransvaret for pilotar og kabinpersonale i flyselskapet.

Norwegian vann dermed den lange rettskampen mot pilotar og kabintilsette, som kravde dom på at morselskapet er deira reelle arbeidsgivar – ikkje dei nyoppretta dotterselskapa dei er flytt over til.

Vann lang kamp

Gjennom ei omfattande omorganisering gjennom fleire år knytte til den internasjonale veksten til flyselskapet, er arbeidsgivaransvaret for pilotar og kabintilsette vorte flytta frå morselskapet Norwegian Air Shuttle og nedover i konsernstrukturen.

I dag er det eigne selskap for pilotar og kabintilsette som leiger ut personellet og som har arbeidsgivaransvaret.

I kjølvatnet av dommen har Arbeidarpartiet, Raudt og SV alle teke til orde for å skjerpe arbeidsmiljølova, slik at arbeidsgivaromgrepet tek opp i seg nye måtar å organisere store konsern på.

– Det er ein skandale at vi har norske arbeidsgivarar som ønsker å ha full styring over lønn og arbeidstid, men ikkje ønsker å ta arbeidsgivaransvar og at arbeidsmiljølova gir opning for det, seier Aps arbeidspolitiske talsperson Arild Grande til Dagens Perspektiv, som først omtalte saka.

Sat ned utval

Hauglie meiner likevel at Noreg har eit arbeidsliv og trepartssamarbeid som fungerer godt. Ho har ingen planar om å gjere seg nokre nye vurderingar av arbeidsmiljølova med det første.

– Det er viktig at vi har eit lov- og regelverk i Noreg som både sikrar moglegheitene selskapa har til å drive forretning og vekse i Noreg, men som samtidig sikrar tilsette eit nødvendig vern og grunnleggjande rettar. Parat opplever at dommen svekkjer rettane deira mykje, seier ho.

– Eg forstår at dei blir urolege viss dei opplever at denne dommen aukar ubalansane mellom arbeidsgivar og arbeidstakar. Parat har komme med gode synspunkt som eg vil ta med meg vidare.

Hauglie viser til eit utval under Samferdselsdepartementet som allereie er i gang med å sjå på tilhøva innan luftfarten, òg arbeidstakarrettar.

– Utfordrar omgrep

Parat-leiar Vegard Einan var i møtet oppteken av å peike på moglege konsekvensar av dommen. Han er oppteken av at det ikkje berre gjeld flyselskapet Norwegian, men at han òg gjeld arbeidslivet elles.

– Vi meiner nok det er behov for å modernisere arbeidsmiljølova på dette området, fordi nye selskapsstrukturar og -konstruksjonar utfordrar omgrepa arbeidsgivar/arbeidstakar i regelverket, seier han til NTB.

Han trur ikkje arbeidet til luftfartsutvalet vil vere tilstrekkeleg.

Einan skal neste veke møte parti på Stortinget for å drøfte saka vidare.

