Eriksen Søreide vil satse på energi og sjøfart – i India

Fredag legg Utanriksdepartementet fram sin nye India- strategi. Her skisserer utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opp korleis ho meiner Noreg kan dra nytte av – og vere til hjelp for – den tredje største økonomien i verda.

– Indias geopolitiske rolle, storleiken til folkesetnaden, den lange kystlinja i landet og ikkje minst ein sterkt veksande økonomi gjer India i aukande grad til ein global leverandør av premiss og ein stadig viktigare partnar for Noreg, skriv Eriksen Søreide i strategidokumentet.

For norsk næringsliv peikar regjeringa spesielt ut to mål:

Marknadsdelane til norsk næringsliv av energimarknadane i India skal bli auka

Marknadsdelane til norsk næringsliv i havnæringane i India skal bli auka

Shipping og sjømat

Strategidokumentet slår fast at India med den raske veksande økonomien sin vil bli ein viktig marknad for norske maritime bedrifter.

– Eksisterande og potensielle samarbeidsområde er LNG-shipping, LNG-infrastruktur og nye teknologiar for skipsfart. India er interessert i bruk av miljøvennleg nærskipsfart, både langs kysten og i elvetransport, skriv UD.

I tillegg peiker regjeringa på at sjømateksporten til India i dag er avgrensa, og at ein ønsker å auke den.

Kraftproduksjon

Den indiske regjeringa har sett seg mål om eit grønt skifte. Dermed kan norsk kompetanse innan kraftproduksjon, nett og kraftomsetnad bli nyttig, meiner UD.

– Ambisjonar om ein overgang til reinare energiformer skaper nye moglegheiter for norsk næringsliv innanfor gass-, vass-, sol- og vindkraft. Norske selskap har store moglegheiter til å ta marknadsdelar i ein voksande økonomi som India, heiter det i strategien.

For å oppnå måla, vil regjeringa legge til rette for samarbeid både politisk, i næringslivet og på forskingsfeltet.

Miljø

Andre punkt i strategien går ut på at regjeringa ønsker å bidra til at «India avgrensar utsleppa sine og oppfyller forpliktingane sine under Parisavtalen». I tillegg vil Noreg bidra til å redusere den maritime forsøplinga i landet.

Auka samarbeid innanfor forsking, høgare utdanning og global helse blir òg trekt fram.

Faktum om Noregs nye India- strategi

Regjeringa teiknar opp fem hovudmål i strategien sin for samarbeidet med India:

Noreg vil auke samarbeidet med India for å bidra til eit styrkt multilateralt samarbeid, det internasjonale handelssystemet og den internasjonale rettsordenen.

Marknadsdelane til norsk næringsliv i havnæringane i India skal auke.

Noreg skal støtte berekraftig indisk utnytting av ressursane i havet og bidra til redusert marin forsøpling.

Marknadsdelane til norsk næringsliv av energimarknadane i India skal bli auka.

Noreg skal bidra til at India avgrensar utslepp og oppfyller forpliktingane sine under Parisavtalen.

(Kilde: Utanriksdepartementet)

