Dei tilsette fekk meldinga på eit allmøte torsdag, skriv Fædrelandsvennen.

Bakgrunnen er at det er gjort investeringar i fabrikken for å kunne produsere meir. Samtidig har salet ikkje auka like mykje som budsjettert, særleg gjeld det salet til USA.

– Dermed har lageret svulma opp og bind så mykje kapital at vi er nøydde til å redusere omfanget. Det betyr òg redusert produksjon inntil lageret har nådd eit økonomisk forsvarleg nivå, seier fabrikksjef Olaf Grimsmo.

