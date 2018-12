Tusen fleire lærarar i skulen

innenriks

Talet på lærarar som underviser i fag dei ikkje har nok fordjuping i, er redusert med over 20 prosent sidan 2015. Behovet for å skaffe fleire lærarar for å oppfylle norma har vore størst i dei store kommunane, og det er i desse lærartettleiken aukar mest.

Nye tal frå Utdanningsdirektoratet viser at 75 prosent av skulane hadde oppfylt lærarnorma på 1.–4. trinn skuleåret 2018–19 per 1. oktober.

På 5.–7. trinn oppfyller over 90 prosent av skulane kravet, mens 80 prosent oppfyller kravet på 8.–10. trinn. Av dei skulane som ikkje oppfyller lærarnorma, er det fleire som manglar mindre enn eit halvt årsverk på å oppfylle krava.

– Tala viser at dei fleste skulane over heile landet har lykkast i å rekruttere mange nok lærarar, og at dei har planlagt godt for å klare å innfri krava. Men det er framleis ein veg å gå. Hausten 2019 skal norma skjerpast ytterlegare, seier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Innan 2025 skal alle lærarar som underviser i norsk, matematikk og engelsk, ha ei nødvendig tal på studiepoeng og fordjuping for å kunne undervise i faga.

I år er det øyremerkte tilskotet i overkant av 1,4 milliardar kroner.

I haust vart det innført ei lærarnorm som avgjer maksimal tal på elevar per lærar.

