Statsråden snur – Troms og Finnmark blir like sterke i fellesnemnda

– Eg ønsker å komme til møtes ønsket frå Troms og Finnmark. Fellesnemnda er organet til fylkeskommunane, og når no begge partar er einige om vegen vidare, meiner eg det er riktig å legge til rette for at arbeidet kan starte opp på ein god måte, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Endringane er nedfelt i ei revidert forskrift om samanslåinga av dei to fylkeskommunane. Kravet om lik representasjon i nemnda – 19 medlemmer frå kvar fylkeskommune – er fremma av begge partar. I den gamle forskrifta var Troms tildelt 19 representantar og Finnmark 9.

– I tillegg har eg på eige initiativ endra § 3 i forskrifta slik at fylkeskommunane saman kan vedta endringar i arbeidsoppgåvene til fellesnemnda og fullmakter. No er det opp til fylkeskommunane sjølv å ta styring og ansvaret for arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen, seier Mæland.

Den vedtekne samanslåinga har i lang tid skapt stor uro, og eit fleirtal av finnmarkingane som deltok i ei folkerøysting tidlegare i år, sa nei. Finnmark fylkesting nekta i sommar å velje medlemmer til fellesnemnda som skal førebu samanslåinga. Det første møtet i fellesnemnda blir halde i fylkeshuset i Tromsø 17. desember.

– Eg er glad for at Troms og Finnmark endeleg skal samlast og byrje på det viktige arbeidet med å byggje den nye fylkeskommunen, seier Mæland.

