NRK og TV 2 har meldt 19 trusselsaker på to år

Det viser ei oversikt frå Dagbladet, som har bedt kanalane om tilgang på melde truslar på vegner av alle journalistar sidan 2016.

Truslane kjem direkte via telefon, sms, Facebook og Twitter, men blir òg ytra til tilsette andre stader, som så har varsla vidare om sjikanen.

– Inntrykket mitt er at det er meir truslar og sjikane mot journalistar no enn før. Eg blir personleg opprørt av at folk ønsker å frårøve folk retten til å vere synlege på grunn av korleis dei ser ut eller kva for ein bakgrunnen dei har, seier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK, som har meldt ti saker på to år.

Ifølgje TV 2 har kanalen meldt ni saker til politiet i same periode.

– Dette er eit aukande problem. Medarbeidarar som er synlege på skjerm, er ekstra utsett. I enkelte tilfelle har vi leigd inn tryggingspersonell på grunn av truslar, seier kommunikasjonsdirektør Sarah Willand.

