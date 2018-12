Grisebønder svært interessert i sluttpakkar

innenriks

– Her er det førstemann til mølla som gjeld, så det er berre å melde interesse, seier direktør i Nortura totalmarknad Ole Nikolai Skulberg til Nationen.

Måndag opna påmeldinga for svinebønder som vil nytte seg av tilbodet om sluttpakke. Bøndene forpliktar seg til å ikkje drive med svin i minst sju år. I snitt er det snakk om ein eingongsutbetaling på drygt 750.000 kroner for griseslutt, men for storskalaprodusentar kan det bli så mykje som 1,7 millionar kroner.

Det er likevel ei grense for kor mange som kan ta sluttpakke. Hensikta er å fjerne overproduksjonen, som er på 5.700 tonn svinekjøtt i år. Kvoten som skal ut av produksjon er på inntil 4.000 avlspurker. Per 1. mars i år var det 48.405 avlspurker her i landet fordelt på 1.029 bedrifter.

Skulberg er ikkje overraska over den svinaktige interessa og påpeikar at det ikkje er snakk om bindande påmelding.

– Avtalen er ikkje gjeldande før han er signert, seier han.

Nortura fordeler utkjøpa regionalt for å unngå at utkjøpsordninga fører til sentralisering av svinekjøttproduksjonen.

