Fisk vart ikkje forureina etter fregatthavari

innenriks

Havforskingsinstituttet har analysert prøvar frå oppdrettsfisk i seks anlegg nær havaristen, på oppdrag frå Kystverket.

– Vi skulle undersøkje om laksen vart forureina av oljeutslepp frå det havarerte fartøyet, fortel forskingssjef Jarle Klungsøyr for miljøkjemi ved Havforskingsinstituttet.

Det vart undersøkt for 49 2-6-rings PAH-forbindelsar, som er ulike markørar for oljeforureining.

– Prøvesvara viser at 99 prosent av verdiane kan reknast som bakgrunnsverdiar. Det vil seie at enten er ikkje stoffa påvist i det heile, eller påvist i svær små mengder; under eitt mikrogram per kilo fiskefilet, held han fram.

Fregatten Helge Ingstad kolliderte med tankskipet TS Sola ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland natt til 8. november.

(©NPK)