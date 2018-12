Redaktør: – Urealistisk at abortlova blir endra vesentleg

innenriks

Nils August Andresen trur det er mogleg å gjere justeringar i abortlova, men trur ikkje det er lett, skriv Dagen. Den tidlegare rådgjevaren for stortingsgruppa til Høgre peiker på at det verken er fleirtal i befolkninga eller på Stortinget for å endre lova, og han åtvarar mot å gjere større endringar.

– Skulle ein gjere det, vil endringane ikkje vere varige. Abort vil bli ei valkampsak og reglane vil endre seg frå regjering til regjering, seier Andresen.

Han trur likevel det er mogleg å finne eit kompromiss alle kan bli samde om.

– Det burde vere ei viss forståing for dei opplevingane av diskriminering som pårørande og dei med alvorlege sjukdommar opplever ved 2c, seier redaktøren.

Han meiner det må bli tydeleg at det er situasjonen til kvinna som skal gi grunnlag for abort, ikkje eigenskapane til fosteret eller sjukdommar.

– Mykje av innvendinga er at ein gjer eigenskapane fosteret har til ein sjølvstendig grunn til abort, meiner Andresen.

Abortdiskusjonen blussa opp att i samband med kampen om KrFs vegval då statsminister Erna Solberg (H) opna for å endre abortlova.

