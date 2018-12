Høgre: – Lågare minstestraff vil gi fleire valdtektsdommar

innenriks

Frølich seier til Klassekampen at det er eit betent tema der det er lett å gi feil inntrykk, men strekar under at intensjonen er at fleire skal bli dømt for valdtekt.

Han meiner debatten vil «tvinge seg fram i åra som kjem» og vil sjølv ha spørsmålet med i dei kommande regjeringsforhandlingane med KrF, Venstre og Frp.

– Det er veldig naturleg å lufte dette i forhandlingane, fordi dei faglege tilbakemeldingane er så utvitydige på at dette er eit problem, seier Frølich, som er Høgres justispolitiske talsmann.

Han viser mellom anna til at Advokatforeningen er bekymra for bruken av minstestraff. Minstestraffa for valdtekt er i dag på tre år, og Frølich meiner dette i mange tilfelle kan skremme domstolane frå å dømme, og at valdtektsmenn dermed går fri.

– Hovudpoenget mitt er at vi må få fleire skyldige dømt for valdtekt. Det er for mange som slepp unna, og eg trur at ein hovudgrunnen til det er for høg minstestraff, seier Frølich.

– Det er ikkje jobben min å blande meg inn i arbeidet til domstolane, men her vil eg faktisk garantere at statistikken for domfelling vil betre seg dersom minstestraffa blir redusert.

(©NPK)