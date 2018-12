Venstre vender tommelen ned for oljeforslag frå Raudt

innenriks

– Vi kjem ikkje til å støtte dette. Vi sit jo i regjeringa og støttar generelt ikkje forslag som ber regjeringa om å gjere noko, seier sentralstyremedlem og stortingsrepresentant for Venstre Guri Melby til NTB.

I forslaget frå Raudt, som skal handsamast i Stortinget onsdag, heiter det at «Stortinget ber regjeringa greie ut dagens petroleumsskattesystem, inkludert leiterefusjonsordninga».

Raudt viser til at staten tek ein høg del av risikoen ved investeringar i petroleumssektoren gjennom å dekke delar av leite- og investeringskostnadene. Eit skattesystem som favoriserer investeringar i olje og gass, vil både auke framtidige klimagassutslepp og gjere det vanskelegare å byggje opp nye grøne eksportnæringar, meiner partiet.

Så seint som i førre veke varsla Venstre at dei vil stille krav om endringar i skattesystemet for leiteverksemd og investeringar på norsk sokkel. Venstre vil mellom anna senke friinntekta og fjerne leiterefusjonsordninga for oljeselskapa.

Men Melby vil heller ta opp spørsmålet i regjeringsforhandlingane som startar over nyttår.

