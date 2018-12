Venstre opnar for å liberalisere abortlova

innenriks

Det seier stortingsrepresentant Guri Melby til Klassekampen.

Etter at KrF la fram strategien sin for dei kommande regjeringsforhandlingane, vart det viktig for Venstre å gjere sine tydelege, og eit dokument vart forma ut på landsstyremøtet i helga.

– Abort, skeive sine rettar og rusreform er nemnt heilt konkret. Dette er viktige venstresaker, og saker kor Venstre og KrF er usamde om mykje, seier Guri Melby til avisa.

At Venstre kan gå for liberalisering, kan by på problem med KrF. Eit døme er NIPT-testen, ei blodprøve som kan avsløre kromosomavvik hos foster. I samarbeidsavtalen frå førre stortingsperiode, sikra KrF at NIPT-testen ikkje skulle bli innført som eit tilbod. Mange krefter innover i Venstre er likevel for å tilby testen til gravide.

Melby seier at òg grensa for sjølvbestemt abort og tidleg ultralyd var ein del av diskusjonen, og Unge Venstre ønsker å utvide grensa for sjølvavgjerd til veke 18.

