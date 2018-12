Toganbodet blir ikkje granska

innenriks

– Det heng på KrF. Eg reknar med at ein samla opposisjon er for gransking, sa SVs samferdselspolitiske talsperson Arne Nævra, som var den som fremja forslaget, ifølgje Dagens Næringsliv.

KrFs parlamentariske leiar, Hans Fredrik Grøvan, var likevel ikkje interessert i å gå inn på Nævras forslag.

– Vi ser ingen grunn til å gå inn på dette forslaget. Dei tapande tilbydarane har ei klagemoglegheit som dei ikkje har nytta. Ut frå informasjonen som finst, kan eg så langt ikkje sjå nokon feil i behandlinga, seier Grøvan til DN.

Dermed vil ikkje forslaget få fleirtal. Opplysningar om at det britiske togselskapet Go-Ahead scora lågare på kvalitet enn NSB og svenske SJ i anbodskonkurransen om å køyre tog på Sørlandsbanen har utløyst sterke reaksjonar på Stortinget.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har måtte gjere greie for prosessen under Stortingets spørjetime, etter at opposisjonen kom med krass kritikk for det dei meiner har vore manglande orientering om toganbodet.

– Eg har ikkje lagt politiske føringar for kven som har fått anbodet, sa Dale under Stortingets spørjetime i slutten av førre månad.

