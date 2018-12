Telefeilen i Finnmark kom av to samtidige brot

innenriks

Selskapet erkjenner sitt ansvar for å unngå slike hendingar, men meiner samtidig at Telenor har gode rutinar for å sikre kvalitet og redusere risiko under arbeid på infrastrukturen.

Telenor leverte måndag ein omfattande rapport til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit i samband med kabelbrotet og feilsituasjonen i Finnmark 28. og 30. november.

Årsaka til utfallet var to brot i regionnettet samtidig. Sjøkabelbrotet oppstod mellom Hammerfest og Gjesvær 28. november. Den andre feilen oppstod i samband med planlagt arbeid med å styrke infrastrukturen i Finnmark. Dobbeltbrotet varte i dryge fem timar.

Arbeidet var ikkje meld inn etter Telenors prosedyrar. Det var derfor ikkje inkludert i risikovurderingane som vart gjort rundt sjøkabelbrotet og sårbarheita som var kjent på dette tidspunktet.

– Telenor vil på nytt gjennomgå reglar og rutinar for arbeid i nettet for ytterlegare å prøve å avgrense moglegheiter for feiltolking, seier fungerande leiar Bjørn Ivar Moen i Telenor Noreg.

