Store skilnader mellom dei vidaregåande skulane

– Det er store variasjonar mellom fylka, og store skilnader mellom skulane i same fylke. Det er viktig å vere open om resultata, slik at skuleeigarar kan sjå seg sjølv i korta og bli betre, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Årets skulebidragsindikator for 2017 er klar, og kvar enkelt vidaregåande skule kan sjekke korleis dei ligg an med å få elevane gjennom utdanninga.

Oslo jumbo

Den vidaregåande skulen i Oslo er i snitt blant dei dårlegaste i landet når det gjeld å få elevane til å gjennomføre utdanninga med karakter i alle fag.

Snittet av alle skulane med studieførebuande program i kvart fylke viser at Hedmark ligg øvst på indikatoren over elevar som har bestått i alle fag. Vidaregåande med studieprogram i Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Vestfold, saman med Finnmark, ligg under landssnittet.

Når det gjeld yrkesførebuande utdanning, ligg dei vidaregåande skulane i Hedmark også her øvst samanlikna med landssnittet. Deretter følgjer Sogn og Fjordane og Oppland. Oslo scorar dårlegast, rett under Vestfold.

Sjekk skulen din

– Eg forventar at skulane bruker undersøkinga til å lære av kvarandre, og tek tak i eigne utfordringar, seier kunnskaps- og integreringsministeren.

Resultata for kvar enkelt skule blir lagt ut i Skoleporten. Skulebidragsindikatoren viser kva elevane får av karakterar og kor mange som gjennomfører vidaregåande. Dette er justert mot utdanningsbakgrunnen til foreldra og ein del andre sosiale variasjonar.

Fakta om skulebidragsindikatoren 2017

Indikatoren for elevar som har fullført studieførebuande og yrkesførebuande utdanning i dei enkelte fylka samanlikna med resten av landet. Resultata for kvar enkelt glyme blir publisert i Skoleporten.

Studieførebuande

Hedmark 3,7

Møre- og Romsdal 3,4

Oppland 2,6

Sogn og Fjordane 2,4

Telemark 1,3

Troms 1,3

Akershus 0,6

Østfold -0,1

Buskerud -0,1

Trøndelag -0,3

Hordaland -0,8

Rogaland -0,9

Vest-Agder -1,2

Nordland 1,3

Vestfold -1,5

Aust-Agder -1,7

Oslo -2,2

Finnmark -4,1

Yrkesførebuande

Hedmark 5,8

Sogn og Fjordane 3,5

Oppland fylke 3,1

Akershus 2,4

Nordland 2

Møre og Romsdal 1,2

Trøndelag 0,6

Finnmark 0,0

Buskerud -0,2

Rogaland -1,4

Østfold -1,5

Telemark -1,8

Troms 1,8

Hordaland -1,9

Vest-Agder -2,1

Aust-Agder -2,5

Vestfold -4,5

Oslo -4,6

