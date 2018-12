Score for vidaregåande lansert for tredje gong

innenriks

Snittet av alle skulane med studieførebuande program i kvart fylke viser at Hedmark ligg øvst på indikatoren over elevar som har bestått i alle fag, mens skulane i Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Vestfold, saman med Finnmark, ligg under landssnittet.

– Det er store variasjonar mellom fylka, og store skilnader mellom skulane i same fylke. Det er viktig å vere open om resultata, slik at skuleeigarar kan sjå seg sjølv i korta og bli betre, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Resultata for kvar enkelt skule blir lagt ut i Skoleporten.

Skulebidragsindikatoren viser kva elevane får av karakterar og kor mange som gjennomfører vidaregåande. Dette er justert mot utdanningsbakgrunnen til foreldra og ein del andre sosiale variasjonar.

