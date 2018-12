Rekyl på Oslo Børs

innenriks

Det vart omsett aksjar og eigenkapitalbevis for 4,43 milliardar kroner.

Equinor var mest omsett, for rundt 550 millionar kroner, og kursen steig med 0,1 prosent til 196,85 kroner.

Dagens vinnar var Yara som steig 4 prosent. Elles auka Norsk Hydro med 2,7 prosent og Telenor med 2,4 prosent. Aker BP gjekk opp 1,9, mens Storebrand la på seg 1,4 prosent.

Blant dei mest omsette tysdag var det berre oljeserviceselskapet Subsea 7 som fall – med 1,1 prosent.

Ved børsane i Frankfurt og Paris var bildet endå lysare enn i Oslo. DAX 30 i Frankfurt steig 2,2 prosent, CAC 40 i Paris auka 1,9 prosent, mens FTSE 100 i London bykste opp 1,7 prosent. Også dei amerikanske børsane starta handelen på tysdag med ein liten oppgang. Nasdaq gjekk opp 1 prosent, mens Dow Jones auka med 0,6 prosent.

Nordsjøolje vart ved børsslutt tysdag omsett for 60,8 dollar fata på spotmarknaden, mens amerikansk lettolje var nede i 52,2 dollar fata. Det er 30 cent mindre for nordsjøolje og 30 cent meir for amerikansk lettolje enn måndag ettermiddag. Oljeprisane er framleis rundt 25 dollar lågare enn dei var i byrjinga av oktober i år.

(©NPK)