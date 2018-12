Ny plan skal redde fleire frå småbåt-døden

innenriks

– Det er bra at det norske folk kosar seg på sjøen. Men det er framleis for mange som døyr, seier han til VG.

Ifølgje båtlivsundersøkinga frå 2018 eig norske hushald meir enn 900.000 fritidsbåtar. 155 menneske har omkomme i samband med bruk av norske fritidsfartøy dei siste fem åra, 31 per år i snitt, med ein liten nedgang dei to siste åra.

23 personar har mista livet i ulykker med fritidsbåt i 2018, viser tal VG har henta inn. Tala er oppdatert per 6. desember. I 2017 omkom 29 personar i fritidsbåtulykker.

– Noreg er ein kystnasjon, og meir enn 900.000 norske husstandar har fritidsbåt. Då har òg vi politikarar eit ansvar. Regjeringa gir derfor to millionar kroner for å starte arbeidet med å lage ein nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker, seier næringsministeren til VG.

Så lenge det oppstår ulykker på sjøen, må vi gjere det vi kan for å forhindre dette og få ned ulykkestala, meiner statsråden.

– Ein nasjonal handlingsplan for fritidsbåtar bør lagast etter modell av planen for trafikktryggleik. Vi skal ha ein nullvisjon for talet på ulykker, og denne handlingsplanen skal hjelpe oss på vegen – eller sjøen, seier næringsministeren.

