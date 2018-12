Leiteaksjon avslutta etter båtbrann i Rogaland

innenriks

Nødetatane fekk melding om at ein fritidsbåt stod i full fyr ved Alnskjæret i Finnøy kommune 7-tida tysdag morgon. Deretter vart ein stor leiteaksjon etter eigaren sett i verk.

– Båten er heilt utbrent og delvis sokken og kan ikkje identifiserast. Vi har gjort omfattande søk i området, og søkjeforholda har vore gode. Hadde det vore personar i båten, meiner vi vedkommande burde vore funnen no. Det finst inga bekymringsmelding eller opplysningar om at personar er sakna, sa vakthavande redningsleiar Eirik Walle ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg til Stavanger Aftenblad tysdag morgon.

Like etter klokka 11 opplyste politiet at båteigaren hadde meldt seg og fortalt at båten hadde vorte stolen frå Hommersåk.

