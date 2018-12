Kronprins Haakon besøkte ungdommar frå Christian Radich

innenriks

Windjammer er eit prosjekt Stiftelsen Christian Radich lanserte tidlegare i år. Det er eit sjølvutviklingsprogram for ungdom som har eller er i ferd med å droppe ut av vidaregåande skule, og dessutan for personar som står utanfor arbeidslivet og utdanningssystemet.

– Hovudtanken bak Windjammer er ikkje meir hokuspokus enn at vi trur at alle duger til noko. Av og til er ikkje skulebenken rett stad for å oppdage kven ein er og kva ein kan, derfor vil vi skape moglegheita til å gjere det i heilt andre omgivnader, seier direktør Vidar Pederstad for Stiftelsen Christian Radich.

Ungdommane får gjennom prosjektet vere med til sjøs i éin månad. Undervegs løyser dei konkrete oppgåvene saman, dei får oppleve nye kulturar og blir kjende med andre ungdommar som er i same situasjon som dei sjølve.

På møtet på tysdag fekk kronprinsen ein presentasjon av prosjektet, og han snakka med ungdommane om opplevingane deira til sjøs.

