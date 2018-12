Kran på plass ved den havarerte fregatten

innenriks

– Rambiz kom på plass tysdag morgon. Han er i gang med å trekke løftekjettingar. Det er gode arbeidsforhold, seier kommunikasjonsrådgjevar Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

Arbeidet med førebuingane til løftinga av havaristen vart stansa i helga på grunn av vêret, og kranlekteren vart køyrt til land.

Forsvarsmateriell og Forsvaret vil etter kvart publisere informasjon om den vidare framdrifta for berginga av Helge Ingstad og når løftinga kan starte. Tidlegaste tidspunktet for heving av fregatten har vore anslått til 25. desember.

VG skriv at politietterforskarane tysdag fekk tryggingsklarering frå Politidirektoratet for å gå inn i det elektroniske materiale frå fregatten. Tidlegare har Forsvaret allereie klarert teknikarane til politiet for å arbeide med elektroniske spor.

Fregatten KNM Helge Ingstad har lege i Hjeltefjorden i Hordaland etter at han kolliderte med oljetankaren Sola TS torsdag 8. november.

