Frp vil fjerne momsfritak for elbilar

På veg til klimatoppmøtet i Katowice i Polen varslar miljø- og klimapolitisk talsmann i partiet Gisle Meininger Saudland at momsfritaket helst bør fjernast snarast mogleg og i alle fall etter 2021, skriv Dagbladet.

– Då kan vi endeleg få til valkampløftet vårt om å redusere bompengetaktene, seier Saudland.

Frp-representanten meiner momsfritaket etter kvart verkar å vere urimeleg og dårleg grunngitt. Han viser til at talet på elbilar har auka kraftig dei siste åra og at det no er fleire enn 180.000 slike bilar på norske vegar.

– Berre i år vil elbilane vere subsidierte med heile 5,6 milliardar kroner gjennom momsfritaket. Fjernar vi dette, bør pengane øyremerkast vegutbygging og andre tiltak som kjem bilistane til gode, seier Saudland.

I regjeringsplattforma frå Jeløya står det at elbilfordelane skal vidareførast ut stortingsperioden – men når Høgre, Frp og Venstre på nyåret skal forhandle med KrF om ei ny plattform, kan det bli endringar.

Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark har ikkje noko til overs for kravet frå Framstegspartiet.

– Heilt idiotisk. Vi står midt oppe i ein elbilrevolusjon. I september var halvparten av nybilsalet elbilar. Dette kjem ikkje av seg sjølv. Elbilfordelane må bevarast, og det må bli dyrare å køyre, seier han.

