Fregatt-forliset: Politiet etterforskar kommunikasjonen til trafikksentralen

innenriks

Politiet har sett i verk etterforsking rundt kommunikasjonen mellom trafikksentralen og dei to fartøya som kolliderte i Hjeltefjorden 8. november, fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS. Ifølgje Bergens Tidende vart ikkje Kystverkets prosedyrar følgt. Dei er etablerte for å redusere faren for misforståingar på sambandet.

Prosedyren seier at trafikkleiar skal uttale såkalla markørord før sjølve meldinga som blir gitt. Døme på slike markørord er «åtvaring», «oppmoding» og «instruks». Det finst sju slik ord i prosedyren – ingen av dei vart brukte i forkant av ulykka, stadfestar fungerande regiondirektør Jon Leon Ervik i Kystverket.

Blir etterforska og granska

I fleire utdrag som BT har publisert frå kommunikasjonen rett før samanstøyten, går det fram at mannskap på Sola mellom anna spør trafikksentralen om kva skip som kjem mot dei, og at sentralen noko seinare ber Helge Ingstad «gjere noko»

– Vi skal sjå på dei interne kommunikasjonsprosedyrane våre og vurdere om det bør gjerast endringar. Generelt brukar ein markørar etter behov. Men korleis desse vart brukte i dette tilfellet, er noko vi må sjå på i etterkant, seier trafikkleiar Arnt Runar Sævrøy ved sjøtrafikksentralen på Fedje.

Mannskapet på Helge Ingstad fekk dessutan klare åtvaringar frå Sola over radiosambandet rett før skipa kolliderte. Opptaket av den dramatiske kommunikasjonen vart leke til VG eit par dagar etter skipskollisjonen.

Peika på trafikksentralen

Ifølgje NRK har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) lansert nettopp trafikksentralen som kjelde til lekkasjen. NRK har fleire kjelder som opplyser at statsråden på eit møte i utanriks- og forsvarskomiteen 20. november peika på at trafikksentralen på Fedje kan ha stått bak lekkasjen.

– Eg kjenner meg ikkje igjen i denne skildringa. Eg har heile tida vore klar på at eg ikkje veit kvar lydloggen kjem frå, eller kva han fortel, skriv Bakke-Jensen til NRK.

– Vi kjenner ikkje til at trafikksentralen på Fedje har vorte utpeika som mogleg kjelde for lekkasje. Vi har eit tett samarbeid med politiet, og for oss er dette heilt ukjent, seier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket.

(©NPK)