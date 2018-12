Fredsprisutstillinga offisielt opna

innenriks

Årets nobelprisvinnarar, Mukwege og Nadia Murad, fekk prisen for kampen mot seksualisert vald brukt som våpen i krig og væpna konfliktar. Dette er òg temaet i den nye utstillinga, som har fått tittelen Kroppen som slagmark.

Det er den spanske fotografen Cristina de Middel som har tolka temaet, og ho har følgt begge dei to prisvinnarane over ein periode.

I talen sin under prisseremonien i Oslo rådhus måndag, oppfordra to dei fredsprisvinnarane til handling framfor ord. Dette kan publikum følgje i samband med utstillinga. Det er nemleg lagt opp til at publikum kan signere ei oppfordring til Riksadvokaten om å straffeforfølgje lovbrot som del av kampen mot seksuell vald i krig.

Publikum kan få med seg utstillinga frå og med onsdag 12. desember. Murad forlét landet tidleg tysdag morgon og var dermed ikkje til stades under opninga. Utstillinga vil vare til og med 24. november 2019.

