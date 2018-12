Fire av ti drukningar skjedde etter fall frå land

innenriks

Fire personar i alderen 41 til 60 år drukna i november. To menn og éi kvinne vart funne i sjøen ved høvesvis Lindesnes, Nøtterøy og Kopervik, mens éi kvinne vart funnen i elva Homla. Alle dei fire har vore melde sakna og vart funne etter søk.

43 av dei 97 omkomne så langt i år er funne etter at dei har falle frå land eller brygge i sjø, vatn eller elv. I 2017 drukna totalt 94 personar, opplyser Redningsselskapet.

– Vi kjem til å gjere ein grundig analyse av desse dødsfalla for å sjå på kva vi kan gjere for å hindre at så mange druknar etter å ha hamna i vatnet frå land. Dette blir ein del av satsinga vår på drukningsførebyggjande aktivitetar i 2019, seier generalsekretær Rikke Lind.

Etter fall frå land er drukningsulykkene fordelt slikt: Bading 18, fritidsbåt: 17, bil i sjø/vatn 6, yrkesbåt 5, dykking 3, kano/kajakk 2, seglbrett/rafting 1, gjennom is 1 og andre årsaker 1.

