DNB vil halde fram med forbrukslån til unge kundar

Bakgrunnen for møtet på tysdag er at regjeringa over lengre tid med uro har sett på utviklinga i forbrukslånsmarknaden. No vil dei vite kva dei som tilbyr forbrukslåna, faktisk gjer, som låneytarar og som samfunnsaktørar, for å ta vare på ansvaret dei har for å opptre på ein samfunnsnyttig og berekraftig måte.

I ei pressemelding forsikrar ein av dei inviterte aktørane, DNB, at banken deler uroa. Marknadsveksten i usikra kreditt til forbrukarar er meir enn dobla dei siste ti åra.

Får avslag

Dei strekar under at dei derfor har valt det dei sjølv kallar ein «streng policy» ved sal av kredittkort og forbrukslån. Han inkluderer mellom anna at DNB ikkje tilbyr forbrukslån til nokon under 23 år. Men dei tilbyr låneforma like fullt og vil halde fram å tilby kredittkort til unge kundar som har økonomi som tilseier at dei kan bruke det fornuftig.

– Vi har hatt ein streng kredittpolicy i heile perioden og er varsame ved marknadsføring av denne typen kredittar. Over halvparten av dei under 25 år som søkjer om kredittkort, får avslag, seier personmarknadssjef Ingjerd Blekeli Spiten.

Ansvarleg

Ho peikar på at DNB har valt bort aggressiv marknadsføring og agentavtalar og meiner bransjen må ta samfunnsansvaret sitt på alvor.

Møtet tysdag er lukka, men det blir ein pressekonferanse etterpå. Med på møtet er finansminister Siv Jensen (Frp), justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) og barne- og likestillings- og forbrukarminister Linda Hofstad Helleland (H).

