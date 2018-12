Tusenvis stilte i fakkeltog for fredsprisvinnarane

innenriks

Ved 17.30-tida måndag strøymde folk til Jernbanetorget for å delta i det tradisjonsrike fakkeltoget. Der vart det raskt utselt for faklar, opplyser arrangøren, Noregs Fredsråd, til NTB. I tillegg til dei mange lyspunkta bar mange på kurdiske og kongolesiske flagg og yazidi-flagg.

Blant appellantane var Emery Habamungu Mutunzi, som jobbar side om side med den kongolesiske prisvinnaren Denis Mukwege ved Panzi-sjukehuset i Kongo.

– Vi i Bukavu takkar Nobelkomiteen for å ha gitt fredsprisen til Nadia Murad og Denis Mukwege. Dei er ein inspirasjon for oss alle i kampen for å sikre kvinner og jenter rettane dei fortener, sa Mutunzi.

Også ei yazidi-kvinne som har lide same skjebne som Murad, heldt ein kjensleladd appell frå talarstolen på Jernbanetorget. Ifølgje kvinna vart ho selt fire gonger og valdtekne av to ulike menn.

– Vi ønsker ikkje sympatien dykkar, vi ønsker handling og at de støttar oss, sa ho og bad Noreg ønske yazidi-kvinner velkomne slik Tyskland gjer.

Blant appellantane var også SVs Karin Andersen, som hadde nominert begge vinnarane til Nobelprisen.

– Fredsprisen i år går til to av dei modigaste menneska eg kjenner, sa ho.

