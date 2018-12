Solberg: – Sterke historier frå nobelprisvinnarane

innenriks

– Dette var ein sterk seremoni, og det var sterke historier det dei to hadde å fortelje, sa statsministeren då ho møtte pressa etter Nobel-seremonien i Oslo rådhus måndag.

– Samtidig gav dei òg ei klar melding til oss i resten av verda om at vi må bekymre oss meir og vere meir opptekne av det som skjer i interne borgarkrigar rundt om i verda. Dette er krigar verdssamfunnet ikkje har følgt godt nok med på, der dei internasjonale organa har vore handlingslamma, heldt Solberg fram.

Statsministeren seier ho er mektig imponert over dei to fredsprisvinnarar. Mukwege har spesialisert seg på behandling av kvinner som har vorte valdtekne av militssoldatar i Kongo, mens Murad har sett jihadistgruppa IS' overgrep mot yazidi-minoriteten i Irak på den internasjonale dagsordenen.

– Det er utruleg å kunne stå der oppe både som lege, men ikkje minst òg som offer på den måten som Nadia har gjort dei siste åra, sa Solberg.

– Eg har møtt Nadia fleire gonger, og eg opplever at ho har utvikla seg som person. Samtidig hadde ho òg ei klar melding om at vi må slutte å berre snakke pent og faktisk gjere noko, fortsette ho.

Statsministeren seier ho òg vil sjå nærare på Mukweges oppfordring om at ein må slutte å bruke mineral som er skaffa til vegar gjennom plyndring av naturressursar i Kongo.

– Det finst ein del internasjonale konvensjonar om plyndring av ressursar, og desse bør etterlevast betre. Vi må òg bli flinkare til å sjå på opphavet til dei ressursane vi brukar, sa Solberg.

(©NPK)