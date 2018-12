innenriks

– Dei følgjer opp Tawakul Karman og arbeidet til andre fredsprisvinnarar for å synleggjere kvinner sin kamp og undertrykking. Det er draumen om å få slutt på undertrykkinga som sameinar oss når vi no heidrar to av dei sterkaste stemmene i verda i dag, sa Nobelkomiteens leiar i talen sin.

Ho poengterte at det passar spesielt godt at vi kan feire dei to prisvinnarane nettopp i dag, som markerer 70-årsjubileet for FNs universelle menneskerettserklæring.

(©NPK)