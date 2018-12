NRK må kutte opptil 70 årsverk

innenriks

Regjeringa foreslo ein auke i NRK-lisensen på 61 kroner i statsbudsjettet for neste år, noko som er 14 kroner mindre enn NRK bad om. Det fører til ein ny kuttrunde på Marienlyst, stadfestar NRKs økonomidirektør Andreas Norvik overfor Medier24.

– Slik budsjettforslaget til styret ser ut no, så må vi effektivisere og rasjonalisere opp mot 130 millionar kroner neste år for å oppnå budsjettbalanse, seier han.

Noko av bakgrunnen for kuttvarselet er at NRK opplever ein kraftig prisvekst for sportsrettar og innhald generelt. Ei innsparing på 130 millionar kroner svarar ifølgje Medier24 til mellom 50 og 70 årsverk.

Kvart år sluttar mellom 150 og 200 personar i NRK, noko som gjer at økonomidirektøren meiner dei skal klare innsparingane ved å redusere inntaket av nye tilsette, noko dei har gjort kvart år sidan 2014.

