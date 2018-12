NHO spår økonomisk vekst dei kommande åra

innenriks

Det kjem fram i det ferske økonomibarometeret, der NHO kjem med prognosane sine for norsk økonomi og for verdsøkonomien i perioden 2019-2021, skriv E24.

Er verdsøkonomien på veg inn i eit nytt tilbakeslag i 2019? spør rapporten. Etter mange år med oppgang har dei internasjonale børsane hatt store variasjonar denne hausten. Sidan byrjinga av oktober har mellom anna oljeprisen falle med 30 prosent.

I tillegg har hausten vore turbulent særleg for dei to største økonomiane i verda. USA og Kina står midt oppe i ein potensielt øydeleggjande handelskrig. Trass i at utsiktene til ei opptrapping av handelskrigen er ein risikofaktor i anslaga, spår NHO gode prognosar, som peikar i retning av global vekst.

Forbetra konkurranseevne

Så langt ligg vareeksporten an til å auke i 2018. NHO anslår ein auke i tradisjonell vareeksport på 2,7 prosent i år og forventar at veksten held fram neste år.

Det var nedgang i fastlandseksporten i perioden frå 2015 til 2017, men i 2017 tok eksporten seg opp. Det var då ein kraftig vekst i eksport av petroleumsprodukt som stod for oppgangen, sjølv om han har vore relativt breitt basert.

Konkurranseevna, som er veldig prisavhengig, vart forbetra i kjølvatnet av oljeprisfallet i 2014. No trur NHO at eksporten frå fastlandet kjem til auke.

Svekte krone

Eksporten vil få drahjelp av ei framleis svak krone. Ifølgje Noregs Bank ville utviklinga i eksporten vore svakare utan ei forbetring av konkurranseevna.

Det blir påpeika at høgare offshoreinvesteringar globalt vil bidra til å styrke eksporten frå leverandørindustrien.

NHO fryktar at det anstrengde forholdet mellom USA og Kina kan få negative følgjer for verdsøkonomien og for Noreg.

– Som ein liten, open økonomi vil det bli merkbart for oss, først og fremst gjennom svekt etterspurnad etter norske varer og tenester frå handelspartnarane våre. Det kan bety lågare eksportvekst enn anslått, skriv NHO.

(©NPK)