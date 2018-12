Mukwege tileigna prisen til alle offer for seksualisert vald

innenriks

Fredsprisvinnaren sa han tok imot prisen på vegner av det kongolesiske folk.

– Det er med aumjukskap eg står framfor dykk i dag for å gi ei stemme til offera for seksualisert vald i væpna konfliktar og håpet til mine landsmenn, sa han.

Han poengterte at den menneskelege prisen for dette har vore hundretusenvis av valdtekne kvinner, over 4 millionar internt fordrivne og tap av 6 millionar menneskeliv i den demokratiske folkerepublikken Kongo.

– Førestill dykk at like mange menneske som heile den danske befolkninga hadde vorte utradert, sa han.

