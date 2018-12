innenriks

Forslaget vil få fleirtal når det gjeld avstemming i Stortinget måndag kveld, skriv Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I dag er det ei øvre grense på 1.300 dagar eller fem år for å ta imot pleiepengar.

Stortingsrepresentant Tore Storehaug i KrF seier at fleire familiar fryktar å bruke opp tidskvoten sin. Han stadfestar at KrF vil stemme for å oppheve tidskvoten for foreldre med alvorleg sjuke barn.

