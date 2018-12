Gjenopptar arbeidet ved den havarerte fregatten

innenriks

Når førebuingane kjem i gang igjen, skal kranlekteren Rambiz segle ut til havaristaden og halde fram med å strekke løftekjettingane under skroget.

På grunn av krevjande vêrforhold vart arbeida stogga førre veke. Havaristen har lege roleg sidan søndag, berre små rørsler er registrert i fartøyet trass kraftig vind og sjø frå nord, opplyser Forsvaret.

Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret er bekymra for at fregatten kan skli ut på djupare vatn. Dei anslår at det tidlegaste tidspunktet for hevinga av fregatten er 25. desember.

Fregatten KNM Helge Ingstad har lege havarert ved Øygarden i Hjeltefjorden i Hordaland etter at han kolliderte med oljetankaren Sola TS torsdag 8. november.

(©NPK)