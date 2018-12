Bedragerisikta Keshvari returnerer til Stortinget

innenriks

Det stadfestar parlamentarisk leiar Hans Andreas Limi i Frp overfor TV 2.

17. oktober avslørte Aftenposten at Keshvari (37) har levert reiserekningar for ei rekke reiser som ikkje har funne stad. Keshvari har erkjent og beklaga og forklart at han vil betale tilbake pengane. Stortingsrepresentanten frå Oslo har vore sjukmeld sidan 9. oktober.

– Keshvari er framleis stortingsrepresentant, heilt uavhengig av kva som har skjedd. Det vil han halde fram som, og han tek opp att vervet sitt tysdag. Politiet er i gang med etterforskinga, så det får vi berre vente på, seier Limi til TV 2.

Frp-politikaren har erkjent at han har levert feilaktige reiserekningar, og 18. oktober vart Oslo-representanten meld til politiet av stortingsadministrasjonen.

Politiet gjennomførte sitt første og så langt einaste avhøyr av Frp-profilen 23. november.

– Etter det har Keshvari opplyst at han er for sjuk til å bli avhøyrd, seier leiaren for seksjon for økonomi- og spesialetterforsking i Oslo politidistrikt, Rune Skjold.

Keshvaris forsvarar, advokat Arne Gunnar Aas, stadfestar overfor TV 2 at det er planlagt eit nytt avhøyr med politiet i starten av januar.

Keshvari har ikkje svart på førespurnadane frå TV 2 måndag.

